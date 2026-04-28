Air Liquide Q1 Revenues Down, Sees Higher Recurring Net Profit, Margin Ahead

(RTTNews) - Air Liquide (AI.PA, AIQUY), a French industrial and medical gases company, reported Tuesday lower revenues in its first quarter. Looking ahead, the company projects higher margin and recurring net profit in fiscal 2026, and higher margin in fiscal 2027.

In the quarter, group revenue dropped 3.5 percent to 6.79 billion euros from last year's 7.03 billion euros. Excluding currency and energy, group revenue increased 3.4 percent including the contribution from the acquisition of DIG Airgas, and the growth was 1.9 percent on a comparable basis.

Gas & Services revenues were 6.60 billion euros, down 3.4 percent on a reported basis, but up 1.9 percent on a comparable basis.

Engineering & Technologies revenues fell 3.8 percent.

Looking ahead, Air Liquide said it is confident in its ability to increase its operating margin by 100 basis points and to deliver recurring net profit growth, at constant exchange rates, in 2026.

The Group is also confident in its ability to improve its margin by 100 basis points again in 2027. This brings its total objective to a growth of 560 basis points over the 2022-2027 period.