Air Liquide Aktie

Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920921 / ISIN: US0091262024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 08:04:29

Air Liquide Q1 Revenues Down, Sees Higher Recurring Net Profit, Margin Ahead

(RTTNews) - Air Liquide (AI.PA, AIQUY), a French industrial and medical gases company, reported Tuesday lower revenues in its first quarter. Looking ahead, the company projects higher margin and recurring net profit in fiscal 2026, and higher margin in fiscal 2027.

In the quarter, group revenue dropped 3.5 percent to 6.79 billion euros from last year's 7.03 billion euros. Excluding currency and energy, group revenue increased 3.4 percent including the contribution from the acquisition of DIG Airgas, and the growth was 1.9 percent on a comparable basis.

Gas & Services revenues were 6.60 billion euros, down 3.4 percent on a reported basis, but up 1.9 percent on a comparable basis.

Engineering & Technologies revenues fell 3.8 percent.

Looking ahead, Air Liquide said it is confident in its ability to increase its operating margin by 100 basis points and to deliver recurring net profit growth, at constant exchange rates, in 2026.

The Group is also confident in its ability to improve its margin by 100 basis points again in 2027. This brings its total objective to a growth of 560 basis points over the 2022-2027 period.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh 35,60 -3,26% Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen