Air Liquide Aktie

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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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05.10.2026 10:04:39

Air Liquide steckt vier Milliarden in Aktienrückkäufe - Mittelfristziele

PARIS (dpa-AFX) - Der Gasekonzern Air Liquide will in den kommenden beiden Jahren erstmals Aktien zurückkaufen. Dafür wollen die Franzosen über die beiden Jahre vier Milliarden Euro ausgeben, wie sie am Montag anlässlich eines Investorentages in Paris mitteilten. Bis 2030 visiert der Konzern ein durchschnittliches jährliches Wachstum des wiederkehrenden Gewinns je Aktie um 10 Prozent an. Die bereinigte Rendite auf das eingesetzte Kapital soll in dem Jahr bei über 11 Prozent liegen. Die Air-Liquide-Aktie stieg im frühen Handel um drei Prozent.

Unternehmenschef Francois Jackow peilt ein mittelfristiges Umsatzplus von im Schnitt 5 Prozent jährlich an und will damit das Branchenwachstum übertreffen. Dabei sind Schwankungen bei Wechselkursen und Energiepreisen ausgeklammert. Die operative Marge soll sich zu konstanten Energiepreisen bis zum Ende des Jahrzehnts um 4 bis 6 Prozentpunkte verbessern. 2025 machte Air Liquide 26,9 Milliarden Euro Erlös bei einer operativen Marge von 20,7 Prozent.

Insgesamt hat Air Liquide bis 2030 mehr als 40 Milliarden Euro an Kapitalausgaben vorgesehen, über die Hälfte davon soll in höhere Investitionen und Übernahmen fließen. Der Rest soll in das Aktienrückkaufprogramm sowie eine regulär wachsende Dividendenzahlung gesteckt werden./men/stk

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02.09.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
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