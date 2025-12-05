Air Liquide Aktie
WKN: 920921 / ISIN: US0091262024
|
05.12.2025 11:48:34
Air Liquide To Revamp Its Air Separation Unit In Yulin
(RTTNews) - Air Liquide (AI.PA) said it will invest approximately 25 million euros to revamp its Air Separation Unit in Yulin, Shaanxi Province, in China. As part of a contract extension with a subsidiary of the Yangchang Group, the revamping will immediately enable a reduction of the unit's CO2 emissions. The ASU's oxygen capacity will be increased by 10%.
Air Liquide has established since 2008 a long-term partnership with the Yangchang Group by supplying gas to its subsidiary Kaiyue. Air Liquide in China operates more than 140 plants.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.