Air Liquide To Revamp Its Air Separation Unit In Yulin

(RTTNews) - Air Liquide (AI.PA) said it will invest approximately 25 million euros to revamp its Air Separation Unit in Yulin, Shaanxi Province, in China. As part of a contract extension with a subsidiary of the Yangchang Group, the revamping will immediately enable a reduction of the unit's CO2 emissions. The ASU's oxygen capacity will be increased by 10%.

Air Liquide has established since 2008 a long-term partnership with the Yangchang Group by supplying gas to its subsidiary Kaiyue. Air Liquide in China operates more than 140 plants.