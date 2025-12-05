Air Liquide Aktie

Air Liquide

WKN: 920921 / ISIN: US0091262024

05.12.2025 11:48:34

Air Liquide To Revamp Its Air Separation Unit In Yulin

(RTTNews) - Air Liquide (AI.PA) said it will invest approximately 25 million euros to revamp its Air Separation Unit in Yulin, Shaanxi Province, in China. As part of a contract extension with a subsidiary of the Yangchang Group, the revamping will immediately enable a reduction of the unit's CO2 emissions. The ASU's oxygen capacity will be increased by 10%.

Air Liquide has established since 2008 a long-term partnership with the Yangchang Group by supplying gas to its subsidiary Kaiyue. Air Liquide in China operates more than 140 plants.

