Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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30.08.2026 23:54:41
Air NZ reluctant to signal return to profit after big loss
Rising fuel costs cost the airline NZ$135 million (US$80 million) even after fare increasesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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