Air Products and Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Air Products and Chemicals hat am 05.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,08 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,95 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD sowie einem Umsatz von 3,00 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

