Air Products and Chemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Air Products and Chemicals lud am 07.11.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Air Products and Chemicals ein EPS von 2,89 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Air Products and Chemicals im vergangenen Quartal 3,19 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Air Products and Chemicals 3,57 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,11 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 3,35 Milliarden USD taxiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,51 USD, nach 10,41 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,78 Prozent auf 12,70 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 12,60 Milliarden USD gelegen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 11,48 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 12,74 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at