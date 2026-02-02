Air Products and Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Air Products and Chemicals stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Air Products and Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,77 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

