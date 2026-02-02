|
02.02.2026 06:31:29
Air Products and Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Air Products and Chemicals stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Air Products and Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,77 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!