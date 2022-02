Air Products and Chemicals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Air Products and Chemicals äußerte sich am 04.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 2,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Air Products and Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Air Products and Chemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD sowie einen Umsatz von 2,74 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at