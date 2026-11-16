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16.11.2026 06:31:29
Air T: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Air T hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Air T hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 129,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Air T einen Umsatz von 64,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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