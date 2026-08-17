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17.08.2026 06:31:29
Air T präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Air T ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Air T die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -5,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,610 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Air T mit einem Umsatz von insgesamt 115,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 62,92 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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