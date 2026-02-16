Air T: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Air T äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,91 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,67 Prozent auf 71,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at