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01.07.2026 06:31:29
Air T stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Air T hat am 29.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,550 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 82,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Air T einen Umsatz von 66,3 Millionen USD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 28,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -2,230 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 327,09 Millionen USD gegenüber 291,85 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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