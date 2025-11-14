Air T zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Air T hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,61 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Air T in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 64,2 Millionen USD im Vergleich zu 81,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at