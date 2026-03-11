Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
11.03.2026 18:05:31
Air Taxi Stock Archer Aviation Draws $22.5 Million Institutional Buy. Here's What Investors Should Know
On February 17, 2026, Alpine Global Management disclosed a buy of 2,392,026 shares of Archer Aviation (NYSE:ACHR), with an estimated transaction value of $22.51 million based on quarterly average pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Alpine Global Management increased its holding in Archer Aviation by 2,392,026 shares. The estimated transaction value, using the quarter’s average closing price, was $22.51 million. At quarter-end, the total position value increased by $13.28 million, a figure capturing both the trade and stock price changes during the period.Archer Aviation is an emerging player in the urban air mobility sector, focused on the development and commercialization of electric vertical takeoff and landing aircraft. The company leverages advanced aerospace engineering and electrification to address the growing demand for efficient, low-emission urban transportation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
