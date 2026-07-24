Air Holdings Aktie

Air Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55

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24.07.2026 06:00:14

Air taxis are nearing route to economic viability

Electric vertical take-off and landing machines are starting to offer practical uses that are growing nearer to realisationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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