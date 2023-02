Air Transport Services Group präsentierte Quartalsergebnisse

Air Transport Services Group ließ sich am 24.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Air Transport Services Group die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,530 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,50 Prozent auf 533,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 482,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,05 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD und einen Umsatz von 2,04 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at