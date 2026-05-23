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Air Holdings Aktie

Air Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JE00BT8Q3M55

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23.05.2026 06:00:28

Air travel sucks — now more than ever

When it comes to getting on a plane, you cannot lower your expectations enoughWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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ATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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