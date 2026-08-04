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04.08.2026 06:31:29
AIR WATER: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
AIR WATER präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 102,62 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIR WATER noch ein Gewinn pro Aktie von 64,96 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIR WATER in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 284,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 276,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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