AIR WATER hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AIR WATER hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

AIR WATER vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 139,23 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 47,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 262,02 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260,93 Milliarden JPY.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 139,230 JPY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 260,93 Milliarden JPY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at