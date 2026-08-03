AIR WATER präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AIR WATER hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 271,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIR WATER 61,36 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 297,21 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 291,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 271,160 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 297,21 Milliarden JPY gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 279,010 JPY. Im Vorjahr waren 214,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 066,80 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 075,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at