AIR WATER hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26,50 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -139,230 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 260,93 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 283,31 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at