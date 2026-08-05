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05.08.2026 06:31:29
AIR WATER vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
AIR WATER hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIR WATER ein EPS von 0,430 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIR WATER im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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