AIR WATER hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,45 Prozent auf 1,78 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at