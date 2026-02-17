Airan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Airan hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 293,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at