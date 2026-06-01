Airan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Airan hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Airan mit einem Umsatz von insgesamt 309,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 273,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 13,39 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,930 INR. Im Vorjahr hatte Airan 1,46 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Airan im vergangenen Geschäftsjahr 1,12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airan 1,06 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at