|
01.06.2026 06:31:29
Airan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Airan hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das vergangene Quartal hat Airan mit einem Umsatz von insgesamt 309,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 273,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 13,39 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,930 INR. Im Vorjahr hatte Airan 1,46 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Airan im vergangenen Geschäftsjahr 1,12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airan 1,06 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.