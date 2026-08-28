AirAsia Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AirAsia Bhd lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,01 MYR gegenüber 0,340 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 809,4 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AirAsia Bhd 422,6 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at