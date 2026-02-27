|
27.02.2026 06:31:29
AirAsia Bhd präsentierte Quartalsergebnisse
AirAsia Bhd hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,34 MYR. Im Vorjahresviertel hatte AirAsia Bhd -0,040 MYR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 769,1 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 443,3 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,00 MYR gegenüber -0,120 MYR im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 1,99 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte AirAsia Bhd 1,71 Milliarden MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.