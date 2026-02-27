AirAsia Bhd präsentierte Quartalsergebnisse

AirAsia Bhd hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,34 MYR. Im Vorjahresviertel hatte AirAsia Bhd -0,040 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 769,1 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 443,3 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,00 MYR gegenüber -0,120 MYR im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 1,99 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte AirAsia Bhd 1,71 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at