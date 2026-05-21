AirAsia Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AirAsia Bhd veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,01 MYR gegenüber 0,160 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat AirAsia Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 766,6 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 414,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 84,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at