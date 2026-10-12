SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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12.10.2026 08:11:37
AirAsia in talks with Malaysian government over potential funding support: sources
The airline reported a net loss of RM831 million (US$204 million) for the second quarter ended Jun 30Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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