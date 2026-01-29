Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
29.01.2026 06:16:48
AirAsia nears deal for 100 Airbus A220 jets in expansion push
AirAsia nears deal for 100 Airbus A220 jets in expansion push - the airline is set to start its Middle East hub in Bahrain as early as this year
Analysen zu Airbus SE
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,02
|-0,65%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|48,20
|-0,41%