Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Order erhalten
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07.05.2026 16:25:00
AirAsia ordert 150 Maschinen bei Airbus - Airbus-Aktie gibt nach
Airbus hat einen Großauftrag aus Südostasien erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die malaysische AirAsia 150 Maschinen des Typs A220-300 fest bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
Die Airbus-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,96 Prozent schwächer bei 184,84 Euro.
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