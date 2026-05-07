Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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Order erhalten 07.05.2026 16:25:00

AirAsia ordert 150 Maschinen bei Airbus - Airbus-Aktie gibt nach

AirAsia ordert 150 Maschinen bei Airbus - Airbus-Aktie gibt nach

Airbus hat einen bedeutenden Auftrag aus Südostasien erhalten. Der Deal stärkt die Marktposition des europäischen Flugzeugbauers im Wachstumsmarkt Asien.

Airbus hat einen Großauftrag aus Südostasien erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die malaysische AirAsia 150 Maschinen des Typs A220-300 fest bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Airbus-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,96 Prozent schwächer bei 184,84 Euro.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Dr_Flash / Shutterstock.com,Airbus Group

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