Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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07.05.2026 01:35:10
AirAsia ready to buy 150 larger versions of Airbus A220 jet it ordered
The airline is the “launch customer” of the A220’s new 160-seat cabin configurationWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|29.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Barclays Capital
|29.04.26
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|DZ BANK
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