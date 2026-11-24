AirAsia X Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,05 MYR. Ein Jahr zuvor waren 0,060 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,66 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 803,5 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at