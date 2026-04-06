HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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06.04.2026 07:54:55
AirAsia X committed to opening Bahrain hub despite Middle East conflict
The airline has been hit hard by the conflict, which saw jet fuel prices soaringWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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