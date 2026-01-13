Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
13.01.2026 10:11:08
AirAsia X to be renamed AirAsia from Jan 19, founder says
[KUALA LUMPUR] AirAsia X will be renamed AirAsia from Jan 19 as low-cost carrier AirAsia reaches the final stages of its restructuring...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
