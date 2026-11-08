Airbnb Aktie

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WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

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08.11.2026 08:48:52

Airbnb: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Airbnb (NASDAQ:ABNB) announced revenue of $4.9 billion and expanding night volumes across all core markets. For long-term investors, the key issue is whether structural efficiency gains and platform expansions can support lasting profit growth. Three things management said stand out.

Adding hotels expands options for short stays without diluting platform identity. Hotel listings bring first-time users into the ecosystem, and a substantial portion eventually books residential properties.

Deploying artificial intelligence software to resolve routine guest inquiries improves operational efficiency without expanding headcount. Lower support expenses preserve capital while supporting higher profitability as total booking volumes increase.

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