Airbnb Aktie

Airbnb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zimmervermittler mit Zahlen 06.11.2025 22:12:08

Airbnb-Aktie gefragt: Magere Zuwächse überzeugen Anleger dennoch

Airbnb-Aktie gefragt: Magere Zuwächse überzeugen Anleger dennoch

Der Zimmervermittler Airbnb hat Anlegern einen Blick in seine Bücher gewährt und die Quartalszahlen für das dritte Jahresviertel 2025 vorgelegt.

Im dritten Quartal 2025 hat Airbnb einen Gewinn je Aktie von 2,21 US-Dollar erwirtschaftet. Die Analystenschätzungen, die sich auf ein EPS von 2,31 US-Dollar belaufen hatten, konnte der Konzern damit jedoch nicht schlagen. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb noch 2,13 US-Dollar je Aktie verdient.

Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 4,10 Milliarden US-Dollar nach 3,73 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Experten hatten zuvor für das jüngst abgeschlossene Quartal einen Umsatz von 4,08 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Die Airbnb-Aktie zeigt sich an der NASDAQ in nachbörslichen Donnerstagshandel zeitweise 4,12 Prozent stärker bei 125,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Airbnb-Aktie fester: Dienstleistungen sollen zusätzliches Wachstum bringen
Airbnb-Aktie verliert: Spanien zwingt Airbnb zur Entfernung von 65.000 Inseraten
Airbnb-Aktie trotzdem im Minus: Airbnb kann Gewinn steigern

Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com,Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnbmehr Nachrichten

Analysen zu Airbnbmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 105,36 -1,72% Airbnb

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen