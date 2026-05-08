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Bücher geöffnet 08.05.2026 17:07:00

Airbnb-Aktie stärker: Gewinnt trifft nicht die Erwartungen - Umsatz erhöht

Airbnb-Aktie stärker: Gewinnt trifft nicht die Erwartungen - Umsatz erhöht

Für Airbnb-Investoren wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend, denn der Zimmervermittler hat seine aktuellen Geschäftszahlen präsentiert.

Airbnb hat im ersten Quartal 2026 ein Gewinnplus erwirtschaftet. Nach einem EPS von 0,25 US-Dollar im Vorjahreszeitraum verdiente der Zimmervermittler im aktuellen Berichtsquartal nun 0,27 US-Dollar je Anteilsschein und verfehlte damit die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf einen Gewinn von 0,304 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.

Der Umsatz lag mit 2,67 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen (2,62 Milliarden US-Dollar). Im Vorjahresquartal hatte Airbnb noch 2,27 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die Airbnb-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 3,48 Prozent fester bei 145,35 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com,Tero Vesalainen / Shutterstock.com

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