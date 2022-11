Airbnb-Aktie vorbörslich dennoch tiefer: Airbnb verzeichnet höheren Gewinn

Im dritten Quartal 2022 hat Airbnb ein EPS in Höhe von 1,79 US-Dollar erwirtschaftet. Analysten waren in ihren Schätzungen im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 1,47 US-Dollar ausgegangen, nachdem dieser im Vergleichszeitraum des Vorjahres bei 1,22 US-Dollar je Aktie gelegen hatte.

Der Umsatz von Airbnb belief sich im Berichtszeitraum auf 2,88 Milliarden US-Dollar - nach 2,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Experten hatten hier eine Verbesserung auf 2,85 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Nach dem Reise-Boom im Sommer hat der Apartment-Vermittler Airbnb die Erwartungen an das Schlussquartal gedämpft. Die Erlöse dürften bei maximal 1,9 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Gegenüber dem vergangenen Quartal, als der Umsatz im Jahresvergleich um rund 29 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar zulegte, dürfte die Nachfrage nach Buchungen nachlassen, warnte Airbnb. Dabei stieg der Gewinn im dritten Quartal um 46 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar und übertraf damit die Markterwartungen.

Das kommt bei den Anlegern nicht gut an, die Airbnb-Aktie fällt vorbörslich zeitweise 4,23 Prozent auf 104,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / SAN FRANCISCO (dpa-AFX)