Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
14.07.2026 13:27:00
Airbnb co-founder is bullish on tokenization of real-world assets — but one thing is key
Airbnb founder and CEO thinks the success of tokenizing real-world assets depends on trust embedded in the governance and trustworthiness of the hosting system itself.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbnb
|
12.07.26
|Airbnb lures fans from US hotels after World Cup marketing push (Financial Times)
|
10.07.26
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
08.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.06.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Airbnb-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
24.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)