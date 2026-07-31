Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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31.07.2026 13:00:01
Airbnb Director Joseph Gebbia Sells 2.1 Million Shares for $315.9 Million
Joseph Gebbia, a Director at Airbnb (NASDAQ:ABNB), executed a sale of ~2.1 million shares of Class A Common Stock on July 27 and July 28, 2026, for a total transaction value of $315.9 million. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($150.92); post-transaction value based on July 28, 2026 market close ($153.11).Airbnb is a leading global digital marketplace for short-term lodging and experiences, with a market capitalization of $90.9 billion and TTM revenue of $12.6 billion. The company has established a significant competitive advantage through its network effects, brand recognition, and proprietary technology platform that facilitates transactions between millions of hosts and guests across 220+ countries and regions. With 8,200 employees and a demonstrated ability to generate substantial net income of $2.5 billion TTM, Airbnb maintains a dominant position in the alternative accommodation sector while continuing to expand its experience offerings and international presence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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