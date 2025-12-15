Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
15.12.2025 15:19:27
Airbnb fined £56m by Spain for advertising unlicensed properties
The government has been cracking down on the rentals firm as neighbourhoods protest against holiday lets.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Airbnbmehr Nachrichten
|
11:18
|Spanien belegt Airbnb mit Millionenbußgeld (Spiegel Online)
|
12.12.25
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Airbnb von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbnb von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|109,18
|-1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX deutlich stärker -- DAX freundlich -- US-Börsen starten mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Die Wall Street eröffnet den Handel höher. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.