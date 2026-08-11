Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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11.08.2026 14:29:00
Airbnb has added thousands of new hotel listings. Will that damage the brand’s identity?
The home-rental company is leaning into hotels and third-party amenities to transform into a “one-stop shop” for travel.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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