Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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30.09.2026 15:35:00
Airbnb Herbst-Update: KI-Suche, Social-Funktionen und mehr
Airbnb stellt sein Herbst-Update vor. Die größten Neuerungen sind eine KI-Suche, eine Vernetzungsfunktion mit Freunden und zusätzliche Angebote.
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Nachrichten zu Airbnb
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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23.09.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.