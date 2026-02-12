Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

12.02.2026 22:13:59
Airbnb, Inc. Q4 Profit Drops
(RTTNews) - Airbnb, Inc. (ABNB) released earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $341 million, or $0.56 per share. This compares with $461 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.7% to $2.77 billion from $2.48 billion last year.
Airbnb, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $341 Mln. vs. $461 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.73 last year. -Revenue: $2.77 Bln vs. $2.48 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 2.59 B To $ 2.63 B
