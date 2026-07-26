Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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26.07.2026 21:00:00
Airbnb Is in the Spotlight for All the Right Reasons. Here's Why It's a Buy Now.
Airbnb (NASDAQ: ABNB) is a leading enterprise that was propelled by the mobile internet wave. Consequently, it's viewed as a major success story in the technology space, thanks to its disruption of the hospitality industry.This business is always in the spotlight. That attention is warranted. And investors should take a closer look at Airbnb.Here are three reasons why this travel stock is a smart buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Airbnb
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24.07.26
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: Hätte sich eine Airbnb-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet? (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Airbnb legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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17.07.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.07.26
|Airbnb lures fans from US hotels after World Cup marketing push (Financial Times)
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10.07.26
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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08.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Airbnb-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Airbnb
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.