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10.08.2026 23:30:00

Airbnb Is Starting To Think Like Amazon's Jeff Bezos, And It's Paying Off

Airbnb's (NASDAQ: ABNB) Brian Chesky has become one of the most admired CEOs in Silicon Valley.Chesky earned plaudits when his company laid off 25% of its workforce at the start of the pandemic, but set an example for other companies by attempting to line up jobs for outgoing employees, offering generous severance benefits, and outlining his thoughts in a detailed memo.He's long been seen as a visionary in the tech sector and has always been open with his thinking around the decisions he makes. For instance, he recently reclaimed more control over the organization, returning to "founder mode" after believing key decision-making had become too dispersed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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