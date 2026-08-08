Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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08.08.2026 04:00:00
Airbnb Just Hit a Four-Year High. Is It a Buy?
After years of trading sideways to the chagrin of early investors, Airbnb (NASDAQ: ABNB) finally appears to be breaking out.Shares of the leading home-sharing platform finished Friday up 17.4%, closing at its highest point in more than four years. Coming into the report, the stock had been climbing in line with strong results from peers in the travel sector and on hopes for the second-quarter results. Additionally, Airbnb appears to be seeing results from its investments in AI.Let's take a look at the report before discussing whether the stock can keep moving higher. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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07.08.26
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07.08.26
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07.08.26
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07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Airbnb
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.