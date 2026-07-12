Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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12.07.2026 06:00:06
Airbnb lures fans from US hotels after World Cup marketing push
Hotel bookings fall short of expectations as price-conscious fans opt to stay in American homesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Airbnb
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06:00
|Airbnb lures fans from US hotels after World Cup marketing push (Financial Times)
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10.07.26
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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08.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Airbnb-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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24.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
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24.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Airbnb
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.