Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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09.05.2026 04:43:49
Airbnb Reveals AI Agents Now Handle 60% Of New Coding— CEO Brian Chesky Says That Allows One Engineer To Do Work Of 20
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Nachrichten zu Airbnb
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07.05.26
|Ausblick: Airbnb veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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01.05.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Airbnb-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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24.04.26
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Airbnb präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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17.04.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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13.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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03.04.26
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27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
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